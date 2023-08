Immer mehr Tiroler Lehrer flüchten aus dem Beruf

In einigen Bundesländern ist der Lehrermangel bereits massiv. Tirol stand bisher besser da. Doch das könnte sich rasch ändern. Denn in den vergangenen Jahren haben auffallend viele Pädagogen ihren Job an den Nagel gehängt. Diese „Queraussteiger“ fehlen, knapp vor Schulbeginn tun sich Personallücken auf.