Bub (6) tot: Nicht erstes Unglück auf Bahnübergang

Nach dem tödlichen Unfall des sechsjährigen Benjamin auf einem Bahnübergang in Eferding in Oberösterreich tauchte die Frage auf, warum es dort noch immer keine Schranken gibt. Denn bereits 2016 war dort ein schreckliches Unglück passiert. Was Bürgermeister und Bahnbetreiber dazu sagen.