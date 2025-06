Auch Zahnärztin turnte bei Megaevent auf dem Pferd

Sie ist hauptberuflich in Deutsch-Wagram Zahnärztin. Sie schaffte es im Gewichtheben, in dem sie für Lochen in der Bundesliga stemmt, in der Klasse -64 kg zur im Dezember 2024 gestiegenen WM und hält mit 90 kg im Reißen und 108 kg im Stoßen österreichische Rekorde: Paula Zikowsky! Die am Wochenende in Stadl-Paura aber ihrer allerliebsten Leidenschaft nachging: dem Voltigieren. „Mir gefällt am meisten, dass es kein Einzelsport ist, man mit dem Tier arbeitet“, so die 29-Jährige, deren favorisierte Übung ein Handstand auf dem Pferd ist. Diesen konnte sie nun nach dessen Kolik nicht auf Stammpferd „Werner“ ausführen, sondern auf Ersatzpferd „Südwind“.