Jede vierte Überstunde wurde 2022 nicht abgegolten

Die Arbeiterkammer rät in einer Aussendung, regelmäßig minutengenaue Arbeitsaufzeichnungen zu führen, die übrigens nicht bestätigt werden müssen. Sich zu wehren, könne bei einem aufrechten Dienstverhältnis aber dennoch schwierig sein, sagte Martin Gruber-Risak, Professor am Institut für Arbeits- und Sozialrecht an der Universität Wien. 90 Prozent der Verfahren vor den Arbeits- und Sozialgerichten seien beendete Arbeitsverhältnisse. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollten sich am besten bereits vorab gegen Überstunden zur Wehr setzen. Es bräuchte auch ein Recht auf Nichterreichbarkeit, um die Ruhezeiten zu sichern.