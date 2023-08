Damit Stress in der Arbeit nicht krank macht

Erfolgreicher Betrieb durch gesunde Mitarbeiter - das ist vielen Unternehmern mittlerweile bewusst. Gesundheitsförderung wird deshalb bereits in einigen Kärntner Firmen angeboten und auch gerne in Anspruch genommen. Meist beschränkt sich das Angebot dabei aber auf Ernährungsberatung, Massagen oder Tipps, wie am Schreibtisch richtig gesessen oder im Lager möglichst rückenschonend gehoben wird - doch das Kärntner Jungunternehmen sanochron bietet weit mehr!