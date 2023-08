Aus alten Mopeds werden kultige Elektro-Bikes

Es bedarf schon einer großen Portion Kreativität, um in der Grazer Innenstadt verkehrstechnisch noch aufzufallen. Tüftler Martin Laukhardt schafft es! Ausgerüstet mit Schweißgerät, Schraubenzieher und technischem Know-how rückt er in seiner Werkstatt in Wetzelsdorf ausrangierten Benzinrollern und Mopeds zu Leibe, um sie zu Elektro-Fahrrädern umzubauen.