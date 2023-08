EU-Asylpakt sorgt für neue Flüchtlingswelle

Europa sieht sich mit einem neuen Ansturm an Flüchtlingen konfrontiert. Die Anzahl der Ankünfte in Italien ist mittlerweile teils sogar höher als am Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015/16. Die meisten eingetroffenen Migranten stammten aus der Elfenbeinküste, Guinea und Tunesien. Dass vermehrt Flüchtlinge aus diesen Ländern ankommen, hat einen einfachen Grund: