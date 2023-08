Über den Klostergarten zurück ins Berufsleben

Derzeit gelten in Kärnten 2500 Menschen - 15,4 Prozent aller Beschäftigungssuchenden - als langzeitarbeitslos. Für sie wurden mittlerweile 13 Projekte ins Leben gerufen, um ihnen einen Wiedereinstieg in das Berufsleben zu ermöglichen. So wächst nicht nur in der Burgenbaustelle Friesach oder im Historama in Ferlach, sondern mittlerweile auch im Klostergarten Wernberg neue Hoffnung.