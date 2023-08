Schnapsdrossel ging der Polizei ins Netz

In Feld versteckt

Eine Zivilstreife nahm mit Blaulicht und Folgetonhorn die Verfolgung auf. Bei einer Straßensperre in Pinkafeld machte der Dieb kehrt und touchierte den Wagen der Beamten. Nach 13 Kilometern Zick-Zack-Fahrt kam der Georgier in Wiesfleck von der Straße ab und landete in einem Maisfeld, wo er sich drei Stunden lang versteckte, ehe er gefasst werden konnte.