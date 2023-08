Ludwig will statt ORF-Abgabe neue Gebühr einheben

Mittel zweckgebunden?

Jede Streichung einer Einnahme bedeute entweder eine andere Form einer Abgabe oder eben Leistungsreduzierung, gab er zu bedenken. „Das ist auch in dem Fall so. Wir verwenden diese Mittel in Wien fast ausschließlich für kulturelle Zwecke, insbesondere für den Altstadterhaltungsfonds.“