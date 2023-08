„Hannah Montana“-Mitchel Musso wurde festgenommen

Dieses Mal blieb es jedoch nicht bei dem Vorwurf der öffentlichen Trunkenheit, wie mehrere US-Medien berichten. Musso soll am frühen Samstagabend in einem Hotel in Texas die Aufmerksamkeit des Personals auf sich gezogen haben, als er sichtlich betrunken in die Lobby spaziert kam und eine Chipstüte entwendete, dessen Inhalt er auch vor Ort noch verzehrte. Dann habe er noch das schockierte, anwesende Publikum beleidigt und sei verschwunden.