Alkolenker in Reutte hatte 1,5 Gramm Kokain dabei

Nach Verfolgung erfolgte Kontrolle

Nach einer zehnminütigen Verfolgungsjagd durch die Ortsgebiete von Reutte und Ehenbichl konnte der Lenker schließlich in Weißenbach am Lech angehalten und kontrolliert werden. Es handelte sich um einen 40-jährigen Niederländer, am Beifahrersitz befand sich ein 29-jähriger Mann.