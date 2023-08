FC Arsenal macht Jagd auf diesen Barcelona-Star

In den bislang zwei Ligaspielen hatte es Fati nicht in die Startelf der Katalanen geschafft, Coach Xavi hatte stattdessen auf die Dienste des 16-jährigen Lamine Yamal vertraut. Dennoch wolle der Spanier in Barcelona bleiben, heißt es, für Freitag soll ein Gespräch zwischen Klub-Präsident Joan Laporta und Fatis Berater Jorge Mendes über die Zukunft des 20-Jährigen angesetzt sein.