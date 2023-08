Bäder-Check: Warum die Jugend nicht abtaucht

Zeit der Rekordbesuche ist vorbei

Wie in so vielen Bädern der Steiermark sind die Zeiten der Rekordbesuche auch in St. Peter vorbei. Die vielen privaten Pools machen sich bemerkbar. Früher, da haben die Kinder die ganzen Sommerferien im Bad verbracht, wird unter dem Sonnenschirm in nostalgischen Erinnerungen geschwelgt. Da habe man die Neuigkeiten aus dem Ort erfahren und sich auf den Holzpritschen den einen oder anderen Speil eingezogen.