Bäder-Check: Wo Rosen blühen und Ruhe herrscht

„Hier wird es nie hektisch“

Was die Besucher hier besonders schätzen, ist das 50-Meter-Sportbecken, in dem man in Ruhe seine Längen schwimmen kann. Denn selbst an starken Tagen wird es nie hektisch. 700 bis 800 Besucher sind die Spitze an Hochsommer-Wochenenden. „Und weil wir keinen Turm und kein Sprungbrett haben, ersparen wir uns auch das Abmahnen stürmischer Jugendlicher“, sagt Leitgeb.