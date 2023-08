Bruck: Abtauchen in einem vergessenen Denkmal

Aber auch für diejenigen, die in jedem Sinne trocken bleiben wollen, ist das Brucker Bad eine Attraktion. Eingebettet in die Berglandschaft der Obersteiermark scheint hier die Zeit am 3. Juni 1967, dem Tag der Eröffnung, stehen geblieben zu sein: Hertha Frauneders denkmalgeschützter Bau ist pragmatisch und schnörkellos – ein Monument des Sozialismus in Badehose. Die Brucker Architektin war 1935 übrigens die erste Frau, die dieses Studium an der TU Graz abschloss.