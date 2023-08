Wenn auf der Autobahn jede Sekunde zählt

Mehrere Feuerwehren aus dem Bezirk Tulln haben aus diesem Grund am Rübenplatz in Königsbrunn am Wagram einen Unfall auf der Stockerauer Schnellstraße geübt. Annahme war ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, der zur Sperre der S 5 führt. Ein Lkw war verunfallt, ein nachkommender Pkw krachte in den Sattelanhänger. Ein Pritschenwagen mit Flüssigkeitstank geriet bei einem Ausweichmanöver ins Schleudern und krachte in einen weiteres Auto. Mehrere Personen waren eingeschlossen.