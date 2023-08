Alkolenker in Rettungsgasse: „Musste aufs WC“

Bei einer Rettungsgasse weichen die Autos links und rechts aus, damit in der Mitte die Einsatzfahrzeuge rasch zum Unfallort gelangen können. Dieser Vorgang funktionierte am Donnerstag auf der Tauernautobahn (A10) Richtung Salzburg vorbildlich. Dabei dachte sich ein 31-Jähriger aus der Stadt Salzburg, dass er die freie Fahrt nun gut ausnützen könnte, und fuhr an allen Autos einfach vorbei.