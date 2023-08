Grüne feiern 10-jähriges Jubiläum des Öffi-Tickets

Vom Bus bis zum Scooter

Ihre Vision für die Zukunft: In zehn Jahren sollen sich alle Vorarlberger mit einem Ticket frei mit jedem Verkehrsmittel bewegen - vom Bus bis zum Scooter. Das Öffi-Angebot soll dann so engmaschig sein, dass ein Blick in den Fahrplan nicht mehr nötig sein wird. „Es wird so flexibel sein, dass für jede Situation zu jeder Uhrzeit das passende Fortbewegungsmittel zur Verfügung steht“, erläutert Zadra.