Täterbande mit sechs Jugendlichen ausgeforscht

Anfang Juni begannen die Ermittlungen zu einer Einbruchsserie in Freibädern, Gastronomie-Betrieben und Firmen. Die Täter verabredeten sich über Social-Media-Kanäle und begaben sich in unterschiedlicher personeller Zusammensetzung mit teils nicht zugelassenen, teils gestohlenen Mopeds und Pkws zu den Tatorten im Bundesland Salzburg sowie im angrenzenden Oberösterreich (Mondsee und Timelkam). Dort brachen sie in Objekte ein und erbeuteten hauptsächlich Bargeld.