Treibt in Salzburg eine Bäder-Bande ihr Unwesen?

Jetzt ist schon wieder was passiert!" Dieser Satz aus den bekannten Wolf-Haas-Krimis schießt angesichts der aktuellen Einbruchsserie in Salzburgs Freibädern unweigerlich in den Kopf. Nach Diebeszügen in Schwarzach, Mattsee und Straßwalchen wurden in der Nacht auf Sonntag die Bäder in Hallein und Thalgau zum Tatort. Die Bilanz: Teils hohe Beute und ein enormer Sachschaden.