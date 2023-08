Gemeinde sollte 27.000 Euro für Bankomat zahlen

Aufgeschlüsselt ist in der Datenbank auch, wie weit es die Menschen im Schnitt bis zum nächsten Geldausgabeautomaten haben. Am weitesten ist der Weg demnach in der Salzburger Gemeinde Muhr im Nationalpark Hohe Tauern (12,7 Kilometer) sowie in Zell in Unterkärnten (12,4 Kilometer). In der Steiermark haben die Bewohner von Radmer (Bezirk Leoben) mit 11,2 Kilometern den längsten Weg, sie müssen bis Hieflau oder Eisenerz fahren.