Bargeld in Verfassung: FPÖ will Sonder-Nationalrat

Im Initiativantrag will Kickl die Verankerung der uneingeschränkten Bargeldzahlung in der Verfassung vorsehen, aber auch den verfassungsrechtlichen Schutz des Bargeldes als Zahlungsmittel und Vermögensform ohne Obergrenzen, den Erhalt der Cent- und Euro-Bargeldmünzen in ihrem aktuellen Bestand, die verfassungsrechtlich festgelegte Pflicht auf Bargeldannahme für den Waren- und Dienstleistungsverkehr sowie die Sicherstellung des einfachen Zugangs zum Bargeld durch ausreichend Bankomaten und Bankfilialen. Dem parlamentarischen Verfahren entsprechend könne dadurch eine ehestmögliche Beschlussfassung in einer weiteren Sitzung ermöglicht werden.