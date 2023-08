Zwischen Dramen, Austro-Pop und Pferdeglück

„Ach, diese Landschaftsaufnahmen“, seufzt man trunkenen Auges - und lässt sich gnadenlos einlullen. Dennoch wird in Teil 2 der Seebären-Saga inhaltlich fast zu viel Seemannsgarn gesponnen, was den bodenständigen Charme des Streifens etwas unterspült. Ein Flirt mit einer irischen Skandalrockerin (Musikerin Imelda May) soll Jim weg von der Flasche und zurück ins Leben bringen. Was amüsiert ist die tiefenentspannte Philosophie der Shantymen, nämlich: „It’s okay not to be okay!“