Kinohits der Woche: Comic, Action und Drama

Tja, ein blinder Passagier aus Transsilvanien war mit an Bord! Der Film basiert auf dem Kapitel „The Captain’s Log“ aus dem Roman „Dracula“ von Bram Stoker aus dem Jahr 1897. Nach einem regelrechten Griss um den Filmstoff machte der norwegische Regisseur André Øvredal das Rennen. Mit „Scary Stories to Tell In the Dark“ (2019) bewies er bereits ein Händchen für Horror-Plots. Der stimmungsvolle Hochseegrusel wurde in den Gewässern rund um Malta realisiert, Liam Cunningham („Game Of Thrones“) überzeugt als Captain Eliot. Ein recht raffinierter Mix aus Vampirschocker, Alien-Spuk und dem unvergessen-nostalgischen Seefahrtsflair der „Onedin Linie“.