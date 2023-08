So wird Johnny Depps Comeback in „Jeanne Du Barry“

Ein hitziger Schwelbrand unter hochtoupierten Perücken. Wie die Französin mit dem bretonischen Namen Maïwenn, die hier auch Regie führte, die Machtspielchen zwischen dem König und seiner präferierten Kurtisane anlegt und an Jeanne, die unerhört smart an ihrem gesellschaftlichen Aufstieg arbeitet, Missgunst, chauvinistische Arroganz und Intrigen abperlen lässt, ist in höchstem Maße unterhaltsam.