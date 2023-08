Sainz muss in Holland für Schwarzman Platz machen!

Jetzt ist es so weit: Ferrari wirft die „Mischmaschine“ an und setzt im Rahmen des Grand-Prix-Wochenendes in den Niederlanden am kommenden Wochenende einen neuen Piloten ins Cockpit eines seiner roten Renner! Dem 23 Jahre alten Russen Robert Schwarzman wird es vergönnt sein, statt Stammpilot Carlos Sainz schnelle Runden in den Asphalt von Zandvoort zu brennen. Aber Fans des Spaniers dürfen entspannt bleiben: Es geht bei der Rotation lediglich um das 1. Freie Training (FP1) am Freitag, danach übernimmt wieder Sainz …