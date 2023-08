„My Big Fat Greek Wedding“ geht in die 3. Runde

2002 sorgte Teil eins von „My Big Fat Greek Wedding“ für Furore im Kino. Nachdem auch die Fortsetzung für zahlreiche Lacher sorgen konnte, kommt am 7. September nun der dritte Teil in die Kinos und bringt die Familie Portokalos wieder zusammen. Am 6. September findet die Österreich-Premiere im Cineplexx Wienerberg in Wien statt - und mit krone.at haben Sie die Chance, Tickets zu gewinnen!