Pure Gefühle: So romantisch ist „Past Lives“

Die hübsche Na Young und der Junge Hae Sung wachsen eng befreundet in Seoul auf. Als das Mädchen mit seiner Familie nach Kanada auswandert, bricht der Kontakt ab. Jahre später findet die junge Frau, die sich nun Nora nennt - eine Verwestlichung ihres Namens - und inzwischen als Autorin in New York lebt, ihren Freund aus Kindheitstagen auf Facebook wieder.