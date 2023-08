Für „Joy Ride“ anschnallen & VIP-Package gewinnen!

Das Line up bei Austria goes Zrce 2024 wird alle bisherigen Maßstäbe sprengen und du hast die Chance zum Kinostart von „Joy Ride - The Trip“ ein VIP-Package für 2 Personen zu gewinnen. Beim 8-jährigen Jubiläum des Festival-Highlights erwarten euch noch mehr Acts und vor allem einige tolle Überraschungen.

(Bild: KMM Content Marketing Krone KREATIV,)