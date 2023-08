Lokale, über die man spricht: Am Roan

Was für eine Aussicht! Seit mehr als 100 Jahren pilgern die Wiener zum Häuserl am Roan und atmen erst einmal tief durch, wenn sie auf der Terrasse stehen, die ganze Stadt zu Füßen. Und noch weit mehr, der Blick reicht bis zu den Ausläufern der Karpaten. Jetzt wurde die etwas in die Jahre gekommene Gaststätte von Sophie Baumgartner & Franz Mayer-Heinisch übernommen, rundum renoviert undstartet unter dem Namen AM ROAN neu durch.