Urlauberin (13) aus Wien vor Ertrinken gerettet

Schon mehr als 40 Badeopfer

Dieser Badeunfall dürfte also glimpflich ausgegangen sein. Die Bilanz des heurigen Jahres ist dennoch erschreckend. Bis Wochenanfang gab es bereits 41 Todesopfer durch Ertrinken in Österreich. Am Samstag starb beispielsweise ein 16-Jähriger beim Kajakfahren an der Salza, Mitte Juli ertrank ein 90-jähriger Tscheche am Erlaufsee.