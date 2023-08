Feuerwehrkommandant ging zu Fuß in den Krisenstab

Gleich danach mussten 50 Menschen in St. Michael ob der Gurk in Sicherheit gebracht werden, mobile Schutzwände wurden nach St. Paul und Bleiburg geliefert. Skubel: „Das Telefon stand nicht mehr still. Als ich gehört habe, dass ganz Kühnsdorf überschwemmt ist, war ich geschockt.“ Noch in der Nacht fuhr Skubel weiter nach Völkermarkt, wo um fünf Uhr früh die nächste Krisensitzung auf der Tagesordnung stand: „Geschlafen habe ich in dieser Nacht gar nicht.“