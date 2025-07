„Wild im Kilt“ am 80. Villacher Jubiläumskirchtag

Das kann kein Zufall sein! Die Lauser feiern am kommenden Freitag in Villach ihr 20-jähriges „Wild im Kilt“-Bandjubiläum – und das ausgerechnet bei der 80. Jubiläumsausgabe des größten Brauchtumsfestes Österreichs. „Passender könnte es wohl nicht sein – zumal es auch unsere musikalische Kirchtagspremiere in Villach ist“, so Oberlauser Andreas Hinker.