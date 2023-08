Landjugend erfolgreicher denn je: Angebote punkten

Als ländliches Fortbildungswerk wurde die Landjugend in den späten Vierzigerjahren initiiert, heute gibt es dort alles. Landwirtschaft und Brauchtum sind natürlich noch immer zwei Säulen, eine Volkstanzwoche in Ehrental für 100 Teilnehmer war in 14 Minuten ausgebucht. Genauso begehrt sind aber Kurse zu Rhetorik, Motivation oder Konfliktmanagement im Rahmen der Ausbildung zum Spitzenfunktionär. Bei den Schwerpunktwochen „Tatort Jugend“ werden gemeinnützige Projekte wie das Aufstellen eines Dorfbrunnens realisiert.