Sturm-Legende Jantscher vor Wechsel ins Ausland!

„Eine exotische Liga würde mich schon noch reizen“, hatte die Klub-Ikone vor wenigen Wochen gemeint. Bereits 2021 war ein Wechsel in die USA Thema. Jetzt könnte es klappen. Der 34-Jährige brennt auf Einsätze, will spielen. Was bei den Schwarzen nur mehr sporadisch möglich ist. In den ersten sieben Pflichtspielen brachte es Jantscher - vor einem Jahr noch zum Bundesligaspieler der Saison gekürt - nur auf mickrige 42 Minuten.