Ein Trio aus Linz plant noch mehr Retter-Taten

Bernhard Bocksrucker geht telefonierend in einem der Gänge der Tabakfabrik in Linz auf und ab, er gestikuliert, spricht laut, so laut, dass seine Worte auch durch die Maske gut hörbar sind. „Lebensmittel-Logistik ist die Königsdisziplin“, sagt der 20-Jährige später, als alle Telefonate für den Moment erledigt sind. Mit Maximilian Welzenbach (20) und Lukas Forsthuber (22) gründete Bocksrucker heuer im Frühjahr afreshed.