Von der Cannabis-Sünderin zur Sprint-Königin

Die Sprints bei der WM in Budapest sind fest in den Händen der USA. Nach dem 100-m-Triumph von Noah Lyles bei den Herren sicherte sich im Damen-Rennen die erst 23-jährige Sha‘Carri Richardson die Krone. In 10,65 Sekunden lief sie trotz der eher ungünstigen Bahn 9 WM-Rekord und ist nun die fünftschnellste Frau aller Zeiten.