Bergkamerad ließ erschöpften Kollegen zurück

Aus purem Zufall entdeckte am Sonntagabend ein Bergsteiger einen geschwächten Mann am Weg liegend. Das Erschütternde: Der Mann war nicht alleine unterwegs gewesen, eigentlich war er mit einem anderen Mann in Begleitung ins Steinerne Meer (Pinzgau) aufgebrochen. Der „Bergkamerad“ ließ den geschwächten Wanderer allerdings eiskalt alleine zurück.