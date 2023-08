Pannen-Bad wird schon zum Wahlkampfthema

Jetzt muss aber Schiester aufräumen und die Schäden im Bad schnell beheben lassen. Sie wird aber kritisiert, weil das Gutachten zu lange dauert und das Bad bis Jahresende geschlossen bleibt. Schiester will die Mängel „professionell und rasch managen“, sich gar nicht auf die Spielchen der Großparteien einlassen. Diese könnten wieder einmal Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) nützen, der schon ein neues, zusätzliches Bad – wie auch Auinger – im Norden der Stadt fordert. Erstaunlich ruhig in der Causa ist es bei der FPÖ. Dominic Maier hat sich zum dem Thema bisher noch gar nicht geäußert.