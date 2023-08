Vom Sozius auf Autodach katapultiert

Eine 42-jährige Wienerin fuhr am Sonntag gegen 16 Uhr mit ihrem Pkw auf der B152 von Weißenbach kommend Richtung Steinbach am Attersee. Zur selben Zeit lenkte ein 29-Jähriger aus Feldkirchen an der Donau seine KTM direkt hinter dem Fahrzeug der Wienerin. Auf dem Sozius saß eine 27-Jährige aus Feldkirchen.