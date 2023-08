KTM-Sieg und -Top-Plätze beim Spielberg-GP

In der Moto3 feierten der Türke Deniz Öncü und der Spanier Daniel Holgado am Sonntag einen Doppelsieg für die Orangenen aus Mattighofen, in der Moto2 verpasste Pedro Acosta aus Spanien als Zweiter beim Sieg des Italieners Celestino Vietti nur knapp einen weiteren KTM-Heimsieg auf dem Red-Bull-Ring.