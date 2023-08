Prozess gegen Kurz: Was noch passieren kann

Es ist der 18. Oktober 2023. Landesgericht für Strafsachen in Wien. Prozessauftakt gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz wegen Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss. Der Saal ist voll wie das Schweizerhaus am letzten schönen Tag im Oktober. So viel ist fix. Was am Ende der dreitägigen Verhandlung rauskommt, ist indes völlig ungewiss. Große Frage: Kann die WKStA Kurz den (bedingten) Vorsatz nachweisen?