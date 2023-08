Bei „Frontalem“ auch Kleinkind unter Verletzten

Alle Insassen ins Krankenhaus gebracht

Das Auto der Frau wurde bei dem Crash in die angrenzende Wiese geschleudert. Der Pkw des 32-Jährigen kam indes in der Fahrbahnmitte zum Stillstand. Beide Lenker sowie die 25-jährige Beifahrerin des Deutschen und der 20 Monate alte Sohn wurden bei dem Unfall verletzt. Nach der Erstversorgung wurden sie in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert.