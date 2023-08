Thiem startet in Winston-Salem gegen Rinderknech!

Ofner hat in Runde 1 ein Freilos

Sebastian Ofner, Österreichs Nummer 1, ist in Winston als Nummer 15 gesetzt und hat in Runde 1 ein Freilos. Der 27-jährige Steirer trifft in der zweiten Runde auf den Sieger aus Juan Pablo Varillas (PER) gegen Alex Michelsen (USA).