Den Haag: Koran-Schändung vor türkischer Botschaft

Während in der schwedischen Hauptstadt Stockholm die öffentliche Verbrennung eines weiteren Koran-Exemplars mit einer spektakulären Feuerlöscher-Aktion verhindert wurde, ist es am Freitag vor der türkischen Botschaft in Den Haag in den Niederlanden zu einer ähnlichen, aber ungestörten, Schändung der heiligen Schrift der Muslime gekommen. Der Chef des dortigen Ablegers der islamfeindlichen deutschen Pegida-Bewegung, Edwin Wagensveld, trampelte auf dem heiligen Buch herum und zerriss es anschließend.