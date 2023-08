Unwetter: Wanderer gefangen, Auto von Mure erfasst

Heftige Unwetter führten am Donnerstagabend in Teilen Tirols und Salzburgs einmal mehr zu zahlreichen Einsätzen. Im Tiroler Außerfern etwa wurden mehrere Wanderer von einer Mure eingeschlossen, im Pitztal gingen ebenfalls mehrere Gerölllawinen ab. Auch im Zillertal waren die Feuerwehren gefordert. In Salzburg hingegen wurde ein Auto von einer Mure erfasst, eine Familie musste aus ihrem Haus evakuiert werden.