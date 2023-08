Um die Wette rudern für guten Zweck in Völkermarkt

Die Rudersektion möchte ein Zeichen setzen und zur Unterstützung der Muren- und Hochwasseropfer beitragen. Die Erlöse aus dem Eintrittskartenverkauf gehen an Unwetteropfer in Völkermarkt. „Gemeinsam mit Bürger-meister Markus Lakounigg haben wir uns kurzfristig dafür entschieden und freuen uns, dass wir mit unserem bevorstehenden Seefest einen Beitrag in Form einer Soforthilfe leisten können“, sagt Sektionsleiter Mario Burtscher von der VST Sektion RUDERN.