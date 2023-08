Pegel steigen: Mehr Wasser wieder im Untergrund

Detaillierter Plan für Umgang mit kühlem Nass

Dass der Klimawandel in Zukunft auch in NÖ die Wasserversorgung einschränken könnte, befürchten die Neos. Kommunalsprecher Helmut Hofer-Gruber regt daher die Erstellung eines landesweiten Trink- und Brauchwasserplans an. „Wesentlich wird die Trennung hochwertigen Trinkwassers von aufbereitetem Brauchwasser“, betont der Abgeordnete aus Baden. Letzteres sei etwa für Toiletten und die Gartenbewässerung zu verwenden. Dafür müssten auch die Regelungen für alle Neubauten angepasst werden.