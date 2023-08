Erste Fotoschau in Jagdhütte Franz Ferdinands

Mit dem Blick des Forschers

Der steirische Naturfotograf Philipp Jackesch präsentiert in den stimmungsvollen historischen, Räumen einen Auszug seiner Werke. Er fängt mit der Kamera Baumriesen, Herbstimmungen an glasklaren Seen, Wasserfälle und viele andere, magisch unberührt wirkende Schauplätze der Wildnis ein.